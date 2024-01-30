Северянам станет проще получить компенсацию за проезд в отпуск на личном автомобилеМуниципалитеты Мурманской области могут получить дополнительные средства для создания доступной среды
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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.24 13:00

Большинство обращений северян в блоке «ЖКХ» касались вопросов, связанных с отоплением в квартирах

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1073 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также портала «Госуслуги». Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

«Факты переноса сроков отработки обращений более чем на семь дней зафиксированы у администраций Мурманска, Заозерска и Ковдорского района. Также хочу отметить и качественную отработку сообщений. С этой задачей отлично справляется администрация ЗАТО Александровска. Благодаря контролю со стороны администрации за выходные УК отработали большую часть отложенных на следующий период сигналов. Остальные планируется решить в ближайшие дни», — отметил Артём Марышев.

Большинство обращений в блоке «ЖКХ» касались вопросов, связанных с отоплением в квартирах. В ЗАТО город Североморск рост сигналов был связан с работами по устранению аварий на теплосетях в п.г.т. Сафоново и городе Североморске. В настоящее время отопление восстановлено. Все сигналы по вопросам регулировки внутридомовых систем находятся на контроле Мингосжилстройнадзора.

В блоке «Благоустройство» жители сигнализировали о необходимости расчистки дворов от снега. Отмечен рост числа сообщений в сравнении с прошлой неделей более чем в два раза.

В Мурманске зафиксирован рост жалоб на нерасчищенные от снега городские лестницы.

По словам граждан, центральная лестница города, которая ведет от музыкальной аллеи к школе №1 напоминает горку, с котором можно только съехать на санках. Администрация сообщила, что её расчистили. Однако сотрудник, ответственный за уборку снега, вышел на объект уже после основного наплыва жителей и гостей города.

Также пользователи соцсетей сообщали о занесенных снегом лестницах на: спуске от улицы Старостина, 32, 34 к Северному проезду, 21; спуске от Северного проезда, 21 к Северному проезд, 18; спуске от Северного проезда, 18 к Северному проезду, 16.

Администрация Мурманска сообщила, что лестница на Северном проезде, 21 расчищена. Информацию по другим объектам пообещали предоставить к 29 января.

Также одной из основных тем обращений жителей стала расчистка муниципальных автодорог и тротуаров от снега. Проблемных сигналов не зафиксировано. Дорожные службы в целом справляются с ситуацией.

В блоке «Здравоохранение» пользователи задавали вопросы по программе витаминизации населения. Все необходимые разъяснения жителям предоставлены.

«Очевидно, что в период снегопадов и таяния снега жалоб на уборку будет больше. В связи с этим прошу глав администраций предметно, чётко этим заниматься и своевременно информировать жителей о графиках уборки. По Мурманску необходимо принять решение, чтобы дополнительная техника заходила во дворы, где требуется усиление мероприятий по уборке. Аналогично призываю делать и в остальных муниципалитетах — кашу надо прибрать, чтобы она потом не стала проблемой для въезда», — заключил губернатор Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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