Большинство офисных сотрудников пока не готово работать в гибких офисных пространствах

В условиях пандемии и сложной экономической ситуации работодатели ищут новые способы организации работы, так, например, некоторые торговые центры готовы выделять пространства для организации удалённых рабочих мест. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил у россиян, важно ли им иметь собственное закрепленное рабочее место в офисе и хотят ли они работать удаленно из коворкингов.

Для большинства россиян, работающих в офисах, важно наличие индивидуального рабочего места (78%): «Документы, спецлитература, кодексы — переносить все с места на место нереально» (юрист). Работать за любым свободным столом может лишь каждый пятый (19%): «В зависимости от поставленных задач» (менеджер по продажам).

Женщины, работающие в офисе, настаивают на необходимости наличия закрепленного рабочего места активнее мужчин (81% против 74%): «Бухгалтеру или, например, инженеру невозможно работать без личного рабочего места или даже отдельного кабинета». Мужчины более лояльны к условиям труда: могут работать за любым свободным рабочим местом в офисе 23% мужчин и лишь 16% женщин. И в целом эта позиция характерна для мужчин: главный приоритет — размер заработка, остальное, включая «белую» зарплату, вторично.

Опрос трудоустроенных россиян, чья работа предполагает возможность удалённой занятости, показал, что трудиться дистанционно большинство предпочитает из дома (71%). Работать в коворкингах хотели бы 7%. Причём больше всего коворкинги популярны у молодежи до 24 лет (9%). В других локациях, например, на даче или в съёмной квартире хотели бы трудиться на удалёнке ещё 7%.