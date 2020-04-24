Большинство пенсионеров в городах Апатиты и Кировск получают страховую пенсию по старости

В Апатитах проживают более 21 тысячи пенсионеров. Из них свыше 20 тысяч человек получают страховые пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, средний размер которых составляет 21314,02 рубля, 12817,07 и 14486,14 рубля соответственно. Большая часть граждан – более 19 тысяч человек - являются получателями страховых пенсий по старости.

В Кировске с прилегающими территориями проживают более 11 тысяч пенсионеров. Из них 11 тысяч человек получают страховые пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, средний размер которых составляет 21887,07 рубля, 13126,84 и 11457,42 рубля соответственно. Большая часть граждан – свыше 10 тысяч человек - являются получателями страховых пенсий по старости.

В 2020 году выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях могут женщины, достигшие возраста 55 лет и 6 месяцев, и мужчины, которым исполнилось 60 лет и 6 месяцев, при наличии у них 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионного коэффициента. Для граждан, имеющих 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа у женщин и 25 лет у мужчин, пенсия назначается на 5 лет раньше. То есть в этом случае в текущем году женщины выйдут на пенсию в возрасте 50 лет и 6 месяцев, а мужчины - в 55 лет и 6 месяцев.

Узнать, как формируется пенсия, можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России. Электронный сервис содержит информацию о количестве уже заработанных пенсионных коэффициентов, стаже и уплаченных страховых взносов. Также ресурс позволяет спрогнозировать, сколько коэффициентов человек может заработать в текущем году.

Помимо получателей страховых пенсий свыше 1,5 тысячи человек в Апатитах и более 500 человек в Кировске получают социальные пенсии, средний размер которых составляет 14037,42 и 14440,16 рубля соответственно. Данная выплата устанавливается гражданам, у которых не возникло права на страховую пенсию. Социальная пенсия по старости назначается в 2020 году женщинам, достигшим возраста 60 лет и 6 месяцев, и мужчинам, которым исполнилось 65 лет и 6 месяцев.

Неработающим пенсионерам Мурманской области, чьё материальное обеспечение не достигает прожиточного уровня пенсионера в регионе, который в 2020 году составляет 14354 рубля, устанавливается социальная доплата к пенсии. При подсчёте общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки, установленные законодательством региона в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно). Для назначения этой выплаты следует обращаться в органы социальной защиты населения.