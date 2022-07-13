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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.22 14:00

Большинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» намерены строить дома

Продолжается прием заявок на участие в программе «Свой дом в Арктике». О подробностях реализации проекта на брифинге рассказала генеральный директор АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» Раиса Бондарь.

«Программа «Свой дом в Арктике» пользуется огромной популярностью среди жителей Мурманской области. За неделю принято больше 15 заявок, которые уже прошли первичный контроль. Порядка 35 комплектов документов возвращены гражданам на доработку. Кроме того, на «горячую линию» ежедневно поступает порядка 120 звонков», – отметила в ходе брифинга Раиса Бондарь.

На данный момент большинство заявителей намерены потратить единовременную денежную выплату на строительство индивидуального жилого дома, остальные – приобрести домокомплект. На участие в программе «Свой дом в Арктике» претендуют, как жители Мурманска и Кольского района, так и Полярных Зорь, Ревды и Кандалакшского района. Есть среди претендентов и многодетные семьи.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, приём заявок начался 5 июля. Стать участником проекта может любой желающий, если он подходит под одну из 8 категорий граждан. Единовременную денежную выплату можно направить на покупку индивидуального жилого дома, на его строительство или приобретение домокомплекта. Обязательное условие в последних двух случаях – наличие земельного участка в собственности или на ином виде права.

Более подробная информация размещена на сайте Министерства строительства Мурманской области. Задать вопросы и узнать подробнее о программе можно по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-79-67.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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