Большинство претендентов на участие в программе «Свой дом в Арктике» планируют потратить выплату на строительство жилья

Две недели прошло со старта уникальной программы «Свой дом в Арктике». О первых результатах работы проекта вчера на традиционном оперативном совещании у главы региона доложила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Программа действительно пользуется большим спросом у жителей Мурманской области, поскольку позволяет довольно быстро стать собственником своего дома. На сегодняшний день в Центр содействия жилищному строительству обратилось уже больше 900 граждан, в том числе было подано 22 комплекта документов, которые сейчас проходят проверку в министерстве строительства Мурманской области», – отметила Ирина Вабищевич.

В первый реестр попало 17 заявок на общую сумму 22 млн рублей. Из них подавляющее большинство – 12 граждан – намерены строить индивидуальный жилой дом, четверо выбрали приобретение домокомплекта, и одна семья выразила желание вложить единовременную денежную выплату в покупку собственного дома на первичном рынке.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, анализ категорий граждан показал, что на сегодняшний день воспользоваться мерой поддержки решило 8 многодетных семей, три семьи трудящихся на территории региона в сферах образования, обеспечения электроэнергией и торговли, трое участников программы «Гектар Арктики», а также один получатель материнского капитала, молодая семья и гражданин, являющийся инвалидом или имеющей в составе своей семьи ребенка-инвалида.

«Важно чувствовать запросы и обратную связь от граждан, чтобы сделать программу «Свой дом в Арктике» максимально удобной для граждан», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/