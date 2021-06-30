Большинство привитых от COVID-19 россиян готово пройти ревакцинацию

Согласно рекомендациям Минздрава, во время подъёма заболеваемости COVID-19 прививаться от вируса нужно раз в полгода. Большинство привитых от коронавируса граждан готовы пройти ревакцинацию. Такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, сделавшие прививку от коронавируса.

78% россиян, привитых от коронавируса, готовы через полгода пройти ревакцинацию: причем 43% — однозначно готовы, 35% — скорее готовы. Против ревакцинации 32% привитых россиян: скорее против — 16%, однозначно против — 6%.

Женщин, однозначно и скорее готовых к ревакцинации, больше, чем мужчин: 79 и 76% соответственно. «Это жизненно необходимо!»; «Хорошо перенес. Побочных эффектов не было»; «Фактически государство делает прививку обязательной. Создает для этого все условия», — комментируют респонденты.