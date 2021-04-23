Большинство региональных ведомств законтрактовали 100% объёма закупок, запланированных в рамках реализации нацпроектов в 2021 году

До 1 апреля 2021 года региональным заказчикам необходимо было обеспечить заключение контрактов по закупкам, осуществляемым в целях реализации мероприятий национальных проектов в 2021 году. Такой срок установлен постановлением правительства Мурманской области от 18.12.2020 года № 899-ПП «Об организации особо значимых закупок в Мурманской области».

«Региональный комитет по конкурентной политике к 1 апреля текущего года опубликовал 71% запланированных закупок в рамках реализации национальных проектов и закупок, имеющих сезонный характер, 67% законтрактовано», – доложил председатель комитета по конкурентной политике Мурманской области Алексей Коптев о готовности региональных заказчиков к осуществлению закупочных процедур и заключению контрактов при реализации особо значимых закупок.

Наилучшее исполнение постановления обеспечили региональные министерства градостроительства и благоустройства, культуры, здравоохранения, цифрового развития, труда и социального развития. Ведомства законтрактовали 100 % от запланированных закупок в рамках реализации национальных проектов и закупок, имеющих сезонный характер.

Министерство природных ресурсов и экологии законтрактовало 98%, министерство транспорта и дорожного хозяйства – 86 %.

Алексей Коптев сообщил, что по состоянию на 15 апреля 2021 года комитетом по конкурентной Мурманской области опубликовано 2188 закупок на 8,6 млрд рублей, в том числе 195 закупок на сумму 3,8 млрд рублей по нацпроектам.

Сумма заключенных контрактов составила 4,7 млрд рублей, что на 26% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Из них 2,9 млрд рублей – сумма контрактов, заключенных в рамках реализации нацпроектов, это на 62% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Кроме того, на 7% увеличилось и среднее количество участников закупок.

Количество проведенных проверок и поданных жалоб от участников закупок по состоянию на 15 апреля 2021 года составило 50 шт., что на 23% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число жалоб приходится на действие заказчика в части описания объекта закупки и установлении характеристик, указывающих на конкретного производителя.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, доля обоснованных жалоб составляет 12 % от общего количества поданных жалоб, это на 52% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.