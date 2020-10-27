Большинство родителей довольно качеством обучения в школе, где учатся их дети

Удовлетворенность родителей качеством обучения детей в школе за 5 лет выросла незначительно, но на проблемы в общении с учителями и администрацией стали жаловаться реже. К такому заключению пришли после опроса специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob».

Большинство родителей (71%) довольно качеством обучения в школе, где учатся их дети, в том числе 21% доволен полностью. Доля тех, кто не доволен качеством знаний своего ребенка, составляет сегодня 29%, а совершенно не довольных среди них 5%. Удовлетворенность родителей качеством школьного образования их детей за последние годы немного выросла: в 2015 году в целом число «довольных» составляло 67%, а «недовольных» — 33%.

Три четверти родителей школьников (74%) сообщили, что школа помогает им воспитывать своих детей, в том числе 32% абсолютно уверены в этом. Скорее мешает воспитывать детей школа 6% опрошенных, еще 1% родителей школа однозначно мешает.

Большинство респондентов не испытывает проблем при общении с учителями и администрацией учебного заведения: об этом сообщили 74% родителей учеников начальной школы, 65% родителей учеников 5—9 классов и 76% родителей 10- и 11-классников. За пять лет количество тех, у кого нет проблем, особенно увеличилось в начальной школе (на 11 п.п.).

Какие же сложности чаще всего возникают у родителей школьников разного возраста? О низкой квалификации или равнодушии педагогов чаще рассказывают родители учеников 5—9 классов (10%), тогда как в начальной школе и старших классах с этим сталкиваются реже (5 и 8% соответственно). О недоступности учителей, завучей и директора школы для общения сообщают 3% родителей начальной школы, 4% родителей средней школы и 2% родителей старшеклассников.

Существенно снизилось количество тех, кто столкнулся с денежными поборами: об этом сообщили по 2% родителей в каждой возрастной категории, тогда как в 2015 году на постоянный сбор денег «на шторы и прочее» жаловались 7% родителей учеников 1—4 классов, 5% родителей детей из 5—9 классов и 3% родителей старшеклассников.

Среди других проблем — нарекания к учебным программам и дистанционному обучению, отсутствие в школах воспитательной работы, грубость и необязательность педагогов, конфликты с учителями, низкое качество подготовки детей к ЕГЭ.