Большинство родителей и педагогов — за запрет мобильных телефонов на уроках

Ограничение использования мобильных телефонов на школьных уроках одобряют 83% родителей обучающихся и 86% учителей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 родителей и 500 учителей из всех округов страны.

В российских школах действует запрет на использование смартфонов во время занятий даже в образовательных целях. Уровень поддержки этого решения родителями высок — 83% одобряют. Интересно, что мужчины поддерживают запрет активнее женщин (86 и 80% соответственно), а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов (85% против 78%).

Противниками запрета выступили 9% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».

Среди учителей 86% полностью одобряют ограничение. Лишь 9% педагогов не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны: «Пользоваться смартфоном, когда нужно считать или находить справочной материал».

Время проведения опроса: 2—25 февраля 2026 года.