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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.22 18:00

Большинство россиян — за то, чтобы награждать матерей-героинь, но в отношении запрета пропаганды идей чайлдфри мнения разделились

Восстановление звания «Мать-героиня» поддерживает большинство россиян, а вот насчёт запрета пропаганды идей чайлдфри в обществе нет единого мнения. При этом противниками обеих инициатив чаще всего являются респонденты в возрасте до 34 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В России восстановлено звание «Мать-героиня», согласно указу Владимира Путина, оно будет присуждаться гражданкам РФ, родившим и воспитавшим 10 и более детей — граждан России. Большинство россиян (68%) поддерживает это решение: по их мнению, столь тяжёлый материнский труд обязательно должен вознаграждаться и поощряться. При этом в комментариях многие предлагают снизить планку до 5 детей: «Это фантастическая редкость и огромная работа». Возражают против восстановления звания «Мать-героиня» 15% опрошенных.

Сторонников новой меры по защите материнства и детства больше среди мужчин, чем среди женщин (71% против 64%). Респонденты, уже имеющие детей, одобряют указ президента чаще бездетных (74% против 61%). Реже всего поддерживают восстановление звания «Мать-героиня» опрошенные в возрасте до 34 лет (54%).

Общественную дискуссию вызвал и законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних, внесенный недавно в Госдуму. По данным «SuperJob», его одобряет 41% россиян. С их точки зрения, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьёзным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным: «А кто этих чайлдфри будет в старости кормить?»; «Такая идеология повлечёт за собой гибель цивилизации». Напротив, каждый третий (34%) не согласен с запретом: респонденты апеллируют к тому, что рождение (или нерождение) детей — это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан.

К запрету продвижения идей чайлдфри россияне, имеющие детей, призывают в полтора раза чаще бездетных (54% против 37%). Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин (43% против 38%). Реже всего в пользу новых идеологических ограничений высказываются респонденты до 34 лет: среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвертый (25%).

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