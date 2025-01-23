Большинство россиян — за увеличение размера пособия по уходу за ребёнком

3 из 4 россиян поддерживают увеличение размера пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий повышение размера пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет до 60% от среднего заработка (сейчас — 40%) и установление минимального размера пособия на уровне регионального МРОТ.

74% опрошенных россиян поддерживают законопроект, причём женщины чаще мужчин голосуют за инициативу (78% против 71% соответственно). Россияне в возрасте от 45 лет высказываются за повышение размера пособия чаще тех, кто моложе (76%). Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц сторонников инициативы выше, чем среди тех, кто зарабатывает меньше (80%). Среди имеющих детей в возрасте до 1,5 лет и/или планирующих рождение ребёнка, в поддержку законопроекта высказались 83% опрошенных.

5% не поддерживают предложение депутатов. Судя по комментариям, они чаще всего сомневаются в достаточности средств у государства для финансирования подобных выплат: «Пособия увеличивают налоги»; «Откуда деньги брать»; «Сейчас и так достаточно пособий, кто работать будет?» Каждый пятый (21%) затруднился с оценкой инициативы.

Время проведения опроса: 18—20 января 2025 года.