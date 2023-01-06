Большинство россиян не доверяет рекламе – «SuperJob»

Топ-5 знаменитостей, рекламе с которыми больше всего доверяют, — Нагиев, Хабенский, Маликов, Гагарина и Безруков. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Мурманска.

68% мурманчан не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (13%). Причём женщины доверяют рекламе со звёздами чаще мужчин: 18% против 7% соответственно.

В топ-5 самых популярных рекламных роликов со знаменитостями, которым доверяют россияне, вошли реклама МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, «Ozon» с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной и «Совкомбанка» с Сергеем Безруковым. Россияне также прониклись доверием к рекламе «ВТБ» с Николаем Дроздовым, «Gloria Jeans» c Клавой Кокой, «Мегафона» с Азаматом Мусагалиевым, «Zenden» c Сергеем Жуковым и «Яндекс.Маркета» с Бастой.