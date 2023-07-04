Большинство россиян не хочет расплачиваться в магазинах по системе биометрической оплаты

Расплачиваться «лицом», улыбнувшись в камеру на кассе, 8 из 10 россиян пока не готовы. Мужчины выступают против оплаты покупок по системе биометрической оплаты чаще женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Улыбнитесь! Оплата прошла!» — совсем скоро мы будем слышать подобные фразы на кассе в магазине. «СБЕР» внедряет оплату покупок в торговых сетях с помощью биометрии. Покупатель должен будет просто улыбнуться в камеру для списания стоимости товаров. Однако расплачиваться «лицом» сегодня согласны только 7% россиян, тогда как 8 из 10 опрошенных (81%) к этому пока не готовы. В числе их аргументов — неуверенность в защищенности своего банковского счёта, а также нежелание сдавать биометрические данные. «Пройдёшь мимо кассы, улыбнешься — и чья-то покупка пройдёт за твой счёт», — объясняют респонденты.

О неготовности «расплачиваться лицом» мужчины говорят чаще женщин (83% против 79%). Противников использования биометрии для банковских транзакций больше среди опрошенных от 35 до 44 лет (83%).

Ранее «SuperJob» выяснил, что к сдаче биометрических данных россияне относятся с недоверием: такое предложение уже получали 12%, а согласились это сделать лишь треть из них.

Время проведения опроса: 28—30 июня 2023 года.