Большинство россиян не смеются над неудачными шутками начальства

Большинство россиян готовы поддержать смехом даже несмешные шутки, особенно если шутят дети, друзья или родители. А вот на работе над неудачными попытками пошутить смеются реже. К таким выводам в преддверии Дня смеха пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь треть россиян никогда не смеется над несмешными шутками. Каждый второй же более снисходителен к неудачным проявлениям чувства юмора. 29% россиян готовы посмеяться над глупой шуткой детей: особенно часто об этом сообщают женщины (33 против 26% среди мужчин) и опрошенные старше 45 лет (34%). Похихикать над скучным анекдотом в исполнении друзей готов 21% опрошенных, чаще всего — молодёжь от 18 до 24 лет (33%). Каждый пятый россиянин (20%) поддержит смехом неудачные юмористические экспромты родителей.

Над несмешной шуткой своей второй половины готовы посмеяться 19% респондентов, при этом мужчины немного более снисходительны, чем женщины (20 против 17%). Поддержать розыгрыш в духе «у тебя спина белая» в исполнении сестры, брата или коллеги смогут лишь по 10% россиян.

Опрос показал, что реже всего россияне смеются над неудачными шутками начальства (8%). В комментариях респонденты сообщали о нежелании завоевывать доверие начальства таким способом. Между тем деликатно изобразить смех в ответ на странную шутку руководителя чаще готовы опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, а также респонденты с доходом от 30 до 80 тысяч рублей (по 10%).