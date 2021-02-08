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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 18:00

Большинство россиян не верит никаким приметам перед собеседованием при трудоустройстве

Отправляясь на собеседование, каждый восьмой россиянин обязательно соблюдает ритуалы на удачу. К такому умозаключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

12% россиян перед собеседованием стараются следовать ритуалам, которые приносят удачу. Чаще всего соискатели рассказывали о приметах, связанных с внешним видом. Так, многие кандидаты надевают на собеседование только ту одежду, в которой однажды они уже добивались успеха. В дело идут также счастливые украшения или часы (и последние абсолютно не лишни, т.к. опоздание может всерьез ударить по вашей репутации). Россияне чистят обувь до идеального блеска, перед собеседованием моют голову (и то, и другое не помешало бы делать каждому соискателю). Кто-то молится или произносит вслух фразы, типа «Ни пуха, ни пера», «Мне тебя обещали». Россияне верят, что перед собеседованием нужно улыбнуться и подмигнуть себе в зеркале (и это не лишено смысла, т.к. оптимистичный настрой крайне важен). Некоторых кандидатов успокаивает наличие в бумажнике «заговоренной» купюры (однако «SuperJob» считает, что приманивать зарплату следует, поработав над резюме). Соискатели также признавались, что перед собеседованием прислушиваются к интуиции и могут пропустить встречу, если внутреннему «я» некомфортно (судя по отзывам рекрутеров, интуиция чаще всего запрещает ходить на собеседования вечером в дождливую пятницу).

Женщин и мужчин, соблюдающих определенные ритуалы перед собеседованием, примерно поровну (11 и 12% соответственно).

Впрочем, большинство россиян (88%) не верит никаким приметам перед собеседованием. По их мнению, ритуалы не помогут в трудоустройстве, если кандидат объективно не подходит на вакансию или не владеет навыками самопрезентации.

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