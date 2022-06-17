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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 18:00

Большинство россиян одобряет введение механизма самозапрета на выдачу кредитов

Банк России предложил ввести новый механизм на финансовом рынке — самозапрет на выдачу кредитов. Человеку нужно будет зафиксировать самоограничение в своей кредитной истории: таким образом он защитится от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заём на его имя.

Если финансовые организации выдадут кредит или заём, несмотря на наличие самозапрета, то не смогут требовать погашения долга. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, поддерживают ли россияне подобную инициативу. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (64%) поддерживает введение механизма самоограничения выдачи займов: «Замечательная идея. Особенно касательно пожилых людей и пенсионеров, которых часто обманом принуждают к оформлению кредита». 8% против подобных мер: «Лишние заморочки!» 28% опрошенных затруднились оценить инициативу ЦБ РФ, судя по комментариям, чаще всего они в недоумении от самой необходимости внедрения нового механизма на финансовом рынке: «Вопрос к МВД, почему они такое допускают»; «Механизмы выдачи кредитов должны изначально предусматривать невозможность выдачи кредита мошенникам. А если уж так произошло, то нести ответственность должны сами банки, а не граждане. Деньги всегда имеют след, и конечного получателя можно отследить, было бы желание»; «Мошенники начнут взламывать кредитные истории и снимать самозапрет».

Мужчины одобряют инициативу Банка России чаще женщин (67 и 59% соответственно). Число сторонников внедрения механизма самоограничения выдачи кредитов растет с увеличением возраста опрошенных: 55% среди россиян до 34 лет и 67% среди тех, кто старше 45-ти. Те, кто пользовался кредитами в течение последних шести месяцев, одобряют самозапрет чаще тех, не имел займов в последнее время (67 и 62% соответственно).

 

 

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