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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.22 18:00

Большинство россиян поддерживает инициативу Госдумы об объявлении 31 декабря выходным

Все больше россиян хочет, чтобы 31 декабря официально стало выходным днём: по сравнению с прошлым годом число сторонников этой идеи выросло до 83%. К такому выводу пришли эксперты сервиса «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

31 декабря может стать постоянным нерабочим днём по всей России: по данным СМИ, Госдума скоро рассмотрит соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ. Большинство россиян одобряет это нововведение: 83% хотели бы, чтобы последний день года навсегда стал выходным. Свою позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря «всё равно никто особо не работает». Против выступают 6% опрошенных: по их мнению, новогодние каникулы в России и так слишком длинные.

Сторонников введения ещё одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин (89% против 78% соответственно). Чем выше доход респондентов, тем реже они поддерживают объявление 31 декабря выходным: если среди россиян с доходом менее 50 тысяч рублей инициативу депутатов одобряют 89%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей, — 81%.

Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул за счет 31 декабря больше всего хотят в Волгограде и Краснодаре (по 91%), Казани (90%), Челябинске и Самаре (по 89%). Чуть менее популярна это идея в Красноярске, Перми и Нижнем Новгороде, но и здесь количество ее сторонников составляет подавляющее большинство (по 81%).

По сравнению с прошлым годом, сторонников объявления 31 декабря постоянным нерабочим днем стало чуть больше (+2 процентных пункта). Рост «пропраздничных» настроений зафиксирован практически во всех городах-миллионниках. Больше всего же уровень одобрения поднялся в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Время проведения: 21—23 ноября 2022 года.

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