Большинство россиян поддерживает новые ограничения для пользователей электросамокатов

Россияне поддерживают идею ввода новых ограничений для пользователей средств индивидуальной мобильности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Депутаты Госдумы предлагают установить запрет на разговоры по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры hands-free и запрет на движение СИМ по тротуарам. Обе эти инициативы были поддержаны большинством экономически активных россиян.

3 из 4 респондентов — за запрет разговоров по телефону во время управления электросамокатами и электровелосипедами без гарнитуры. Против высказались лишь 11% («Если будут наушники, то вероятность не услышать что-то присутствует»), ещё 14% затруднились с ответом («Глупость какая-то. Кто разговаривает по телефону во время езды на самокате?!»).

Инициатива о запрете движения электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам также нашла поддержку у большинства опрошенных (63%), однако здесь доля противников выше и составляет 22% («Пусть сначала создадут для этого вида транспорта инфраструктуру»; «Сначала выделите им полосы для движения»; «Запрет ни к чему не приведёт, кроме повышения смертности, так как пользователи СИМов перейдут с тротуара (где больше препятствий) к обочине/правой стороне проезжей части. Учитывая глупость подростков, это будет плохим решением»), 15% затруднились с оценкой.

Женщины значительно чаще мужчин поддерживают оба вида ограничений для пользователей электросамокатов. Число сторонников инициатив растет с увеличением возраста опрошенных.

Время проведения опроса: 20—22 октября 2025 года.