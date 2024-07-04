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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.24 18:00

Большинство россиян предпочитает обращение по имени и на «вы» при общении с рекрутерами

Большинство как соискателей, так и рекрутёров предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и 500 рекрутеров из всех округов страны.

Большинство россиян (56%) предпочитает, чтобы рекрутеры обращались к ним по имени, но на «вы». 24% опрошенных считают, что наиболее подходящим вариантом будет обращение не только на «вы», но и по имени-отчеству. 9% отмечают, что им комфортнее общаться на «ты» и по имени.

Женщины чаще предпочитают, чтобы к ним обращались по имени, но на «вы». Сторонников обращения по имени-отчеству и просто по имени больше среди мужчин.

Молодые люди до 34 лет предпочитают обращение по имени: 13% согласны даже на «ты», а 58% — на «вы». Каждый третий россиянин старше 45 лет предпочитает обращение по имени и отчеству.

Рекрутёры ещё чаще, чем соискатели, предпочитают обращение по имени, но на «вы» (74%). Но кандидат не ошибется, если обратится к рекрутеру старшего возраста по имени-отчеству — каждый четвертый наниматель старше 45 лет предпочитает такое обращение.

Время проведения опроса: 15—28 июня 2024 года.

 

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