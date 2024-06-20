Большинство россиян предпочитают безналичные способы оплаты

Чаще всего люди расплачиваются банковской картой (75%), на втором месте по популярности — мобильные переводы и онлайн-банки (48%), на третьем — Система быстрых платежей (28%).

Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, доля тех, кто пользуется наличными в повседневных расчётах, за год незначительно снизилась — с 27 до 24% от числа опрошенных. Расплачиваются «живыми» деньгами, поскольку нет возможности оплатить безналично, 29% респондентов, 13% делают это по привычке. Наличные наиболее часто используются при оплате товаров в небольших магазинах, на рынках и заправках, в общественном транспорте и автосервисах, кафе и ресторанах.

Исследование показало, что есть респонденты, которые сделали окончательный выбор в пользу онлайн-платежей (6%), а есть истинные приверженцы банкнот и монет (7%). При этом доля тех, кто не может обойтись без карты, в 1,8 раза превысила долю тех, кто не представляет своей жизни без наличных.

Свои сбережения россияне в основном предпочитают хранить на банковском вкладе (39%), дебетовой карте (35%) и в наличных рублях (30%).