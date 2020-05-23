Большинство россиян против запрета принимать в учебные заведения детей антипрививочников

Сенаторы Совета Федерации предложили запретить принимать в школы, дошкольные учреждения и вузы детей из семей противников вакцинации. 6 из 10 россиян против подобной инициативы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob» участвовали 1600 представителей экономически активного населения страны.

Запрет принимать в детсады, школы и вузы детей антипрививочников поддерживают лишь 15% россиян, 61% против подобной инициативы. 24% затруднились с оценкой.

Чем старше респонденты, тем больше среди них противников инициативы: 53% среди россиян моложе 34 лет и 67% среди опрошенных старше 45 лет. Чаще всего же с критикой проекта выступали россияне, имеющие детей (69%). «Нарушение конституционных прав и свобод!»; «Ребёнок без вакцины — не угроза ребёнку с вакциной!» — комментируют респонденты.