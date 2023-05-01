Большинство россиян считает, что права работника в современном мире по-прежнему нуждаются в защите

В том, что права трудящихся всё ещё нарушаются и за них нужно бороться, сегодня убеждены 84% россиян. С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных. Чаще всего работники стремятся урегулировать конфликт самостоятельно, в суд или в Государственную инспекцию труда обращается каждый девятый. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

1 мая как день борьбы трудящихся за свои права стал отмечаться еще в конце XIX века, но и сегодня большинство россиян (84%) убеждено, что права работников нарушаются и за них нужно бороться. Лишь 5% считают, что сейчас в этом нет необходимости. При этом мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (87% против 77%), а старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (86% против 82%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди россиян с высоким доходом (86%).

По сравнению с 2021 годом, россияне стали чаще говорить о необходимости бороться за права трудящихся (+4 п.п.). Впрочем, 11 лет назад такая точка зрения была ещё более популярна, чем сейчас.

Лишь 1 из 3 россиян (31%) никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника. Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 43% опрошенных, обращаться в суд или в Государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). Ещё 15%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью. Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно путем переговоров, заметно больше среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей, чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей (51% против 35% соответственно). Решать трудовые споры путём обращения в суд или в Государственную инспекцию труда больше свойственно мужчинам (12% против 8% среди женщин).

За последние 2 года возросло число тех, кто решал трудовые споры самостоятельно (+6 п.п.), и тех, кто обращался в суд или в ГИТ (+3 п.п.).

Время проведения опроса: 18—26 апреля 2023 года.