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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 14:00

Большинство россиян спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой

Большинство россиян не боится одиночества. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (69%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 31% одиночество не представляет никакой проблемы, а 38% скорее не испытывают из-за него тревоги.

Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: «Самодостаточный человек не бывает одиноким»; «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».

Тем не менее, практически каждый третий (31%) признается, что не хотел бы остаться один: (11%) испытывает сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (20%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».

Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества (33% против 28% соответственно). Среди молодёжи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (35%, для сравнения, среди тех, кто старше 35 лет, — от 28 до 29%).

Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (35%), среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвёртый боится остаться наедине с собой (25%).

Похоже, экономически активные россияне всё меньше зависят от отношений: за 16 лет число тех, кто не хотел бы остаться в одиночестве, сократилось в 1,7 раза (51% в 2009 году и 31% сейчас).

Время проведения опроса: 23 мая — 2 июня 2025 года.

 

 

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