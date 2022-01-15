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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.22 12:00

Большинство руководителей организаций оптовой торговли Мурманской области смотрят в будущее с оптимизмом

Мурманскстат подвёл итоги состояния деловой активности в Мурманской области на оптовом рынке товаров в IV квартале 2021 года, в основу которого положены результаты ежеквартальных выборочных опросов, проводимых среди руководителей организаций оптовой торговли.

В опросе приняли участие 36 организаций, различных по формам собственности и численности занятых.

Руководители 92 процентов организаций оценили экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную», 8 процентов – как «неблагоприятную» (в IV квартале 2020 года – соответственно 97 и 3 процента).

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в целом в течение 2021 года на оптовом рынке товаров сложилась достаточно благоприятная конъюнктура. Доля организаций этой сферы, экономическое положение которых было охарактеризовано как «благоприятное» и «удовлетворительное», в течение года варьировала от 92 до 97 процентов.

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле в IV квартале 2021 года был зафиксирован на отметке минус 1 процент, оставшись неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По мнению предпринимателей, в IV квартале 2021 года в числе наиболее весомых негативных факторов, влияющих на бизнес, продолжали оставаться:

- высокий уровень налогов, воздействие которого отметили 67 процентов руководителей;

- недостаточный платёжный спрос – 58;

- высокие транспортные расходы – 42;

- недостаток финансовых средств – 33;

- недобросовестная конкуренция – 28;

- высокая арендная плата – 25 процентов.

Несмотря на объективные трудности, руководители организаций, принявшие участие в обследовании, достаточно позитивно оценили перспективы развития экономической ситуации в оптовой торговле в I квартале 2022 года: лишь 3 процента опрошенных спрогнозировали её ухудшение, при этом каждый пятый руководитель ожидает её улучшения. Большинство руководителей (81 процент) полагают, что ситуация не изменится.

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