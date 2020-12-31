Большинство семей погибших моряков «Онеги» уже получили материальную помощь

12 из 15 семей погибших на борту траулера «Онега» рыбаков-мурманчан уже получили материальную поддержку из резервного фонда Мурманской области по 1 миллиону рублей.

Ещё трём семьям средства будут перечислены, как только они подадут заявления. Кроме того, по заявлению получит 500 тысяч рублей выживший в катастрофе второй помощник капитана Владислав Буторин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, решения об аналогичных выплатах приняли Курская и Архангельская области, чьи жители входили в состав экипажа затонувшего траулера.

Второй спасённый – матрос Руслан Катюхин, уроженец Ростовской области, - также получит от своего региона полмиллиона рублей.

Помимо региональной матпомощи, близкие погибших и пострадавших также получат выплаты от Фонда социального страхования и компании-судовладельца.