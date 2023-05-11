Большинство северян предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте

По данным на 1 апреля 2023 года, жители Мурманской области держат на банковских счетах (с учётом средств на счетах эскроу) более 243 млрд рублей. По сравнению с 1 апреля 2022 года объём средств населения в банках увеличился на 34,2 млрд рублей, прирост за год составил 16,4%.

«Большинство северян по-прежнему предпочитают хранить и копить деньги в национальной валюте: на долю рублевых депозитов приходится 94,8%. За год сумма вкладов в рублях выросла на 21% до 230,4 млрд рублей. Объём вкладов в иностранной валюте по сравнению с годом ранее уменьшился почти на треть», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, с 1 октября 2022 года банки обязаны доступно и наглядно раскрывать ключевые условия вкладов в легко читаемой таблице. В ней финансовые организации должны указывать информацию о порядке выплаты процентов, об ограничениях на пополнение депозита и досрочное снятие денег, о возможности и порядке продления договора. Также на титульной странице договора должна быть указана минимальная гарантированная ставка по вкладу. Это процент, который вкладчик получит, если не будет снимать средства до окончания срока вклада, вне зависимости от соблюдения других условий.