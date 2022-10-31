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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.22 11:30

Большинство участников программы «Свой дом в Арктике» предпочитают строиться в Кольском районе

28 октября при поддержке Центра управления регионом состоялся прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков ответил на вопросы о программе «Свой дом в Арктике». Тема вызвала живой интерес у северян – было задано порядка 20 вопросов, в том числе о том, какие ограничения для получения этой меры поддержки существуют. 

«Наша цель – помочь тем людям, затраты на строительство дома у которых сильно скажутся на семейном бюджете. Поэтому условия программы отсекают ту категорию северян, которая может безболезненно для себя построить дом. В частности, жилые помещения в собственности не должны превышать 40 квадратных метров жилой площади на каждого члена семьи», – отметил Алексей Грачиков.   

Также Алексей Грачиков подчеркнул, что мера поддержки призвана не полностью за счет бюджета приобрести или построить дом, а оказать содействие и снизить нагрузку на семейный бюджет. При разработке программы «Свой дом в Арктике» предполагалось, что единовременная денежная выплата компенсирует северянам от 15 до 30% затрат, однако, как показала практика, люди находят и более бюджетные варианты, при реализации которых выплата покрывает почти 50% расходов.  

Ещё один вопрос, который волнует потенциальных застройщиков, где можно построить дом. 

«Программа направлена на улучшение жилищных условий граждан Мурманской области, соответственно построить индивидуальный жилой дом можно в любой точке Мурманской области. Самый большой шквал обращений по Кольскому району. Отмечу, что вид разрешенного использования земельного участка должен допускать жилищное строительство», – ответил первый замминистра строительства региона. 

Прямой эфир доступен в социальных сетях правительства Мурманской области по ссылке.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, приём заявок для участия в программе «Свой дом в Арктике» начался 5 июля. Стать участником проекта может любой желающий, если он подходит под одну из 10 категорий граждан. Единовременную денежную выплату можно направить на покупку индивидуального жилого дома, на его строительство или приобретение домокомплекта. Подробная информация об участии размещена на сайте Министерства строительства Мурманской области. Задать вопросы и узнать подробнее о программе можно по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-79-67.

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