Большинство женщин по-прежнему уверены, что мужчина оплатит ресторан на первом свидании

В том, что счёт в кафе или ресторане на первом свидании должен оплачивать представитель сильного пола, убеждено большинство, но женщины всё же чаще мужчин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

57% женщин и 53% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина: «Если заплатит мужчина, то девушке это будет приятно».

Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют представители сильного пола (15% против 10% среди женщин), а 3 года назад о таком подходе чаще говорили россиянки.

По правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. С этим соглашается вдвое больше женщин (15%), чем мужчин (8%). Разделение счёта поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности — 3% мужчин и 6% женщин. Вариант, когда платит девушка, выбирают только 3% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет.

За три года традиционный подход стал популярнее: женщины теперь чаще уверены, что мужчина должен оплачивать первое свидание, и реже поддерживают идею раздельных расходов.

Время проведения опроса: 21 июля — 1 августа 2025 года.