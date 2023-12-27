Большинство жителей СЗФО планируют сделать коллегам недорогие новогодние подарки

Вообще не принято дарить новогодние подарки на работе в 19% компаний в регионах СЗФО, то есть в каждой пятой опрошенной компании.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных жителей регионов СЗФО и выяснила, принято ли у них на работе дарить друг другу новогодние подарки и сколько денег на это планируется потратить.

В 41% компаний, по словам их сотрудников, в честь Нового года принято играть в «Тайного Санту» (анонимный обмен подарками по жребию). Ещё 28% рассказали, что у них в коллективе обычно делают подарки друг другу по желанию, а в 7% компаний начальство дарит подарки всем подчинённым. Кроме того, в 5% компаний все дарят новогодние подарки всем, столько же респондентов делают подарок только руководителю.

Вообще не принято дарить новогодние подарки на работе в 19% компаний в регионах СЗФО, то есть в каждой пятой опрошенной компании.

Почти половина (49%) респондентов признались, что рассчитывают уложиться до 1000 рублей при покупке подарка для коллеги. Ещё 18% готовы потратить до 2000 рублей. Купить коллеге подарок дороже 2000 рублей согласны только 12% опрошенных. Ещё 9% вообще нисколько не готовы потратить на эти цели, а 11% затруднились ответить (наглядно на диаграмме).