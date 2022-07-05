Большинство жителей СЗФО считают себя трудоголиками

74% опрошенных жителей СЗФО считают себя трудоголиками. Причём доля женщин выше, чем доля мужчин на 9 процентных пунктов (69% и 60% соответственно). В разрезе профессий: 86% представителей высшего менеджмента считает себя трудоголиками, также в тройку лидеров-трудоголиков попали сотрудники отдела продаж (78%) и закупок (74%).

Ко Дню трудоголика (5 июля) Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, считают ли местные соискатели себя трудоголиками, а также как они относятся к трудоголизму в целом.

74% опрошенных жителей СЗФО считают себя трудоголиками. Причём доля женщин выше, чем доля мужчин на 9 процентных пунктов (69% и 60% соответственно).

В разрезе профессий: 86% представителей высшего менеджмента считает себя трудоголиками, также в тройку лидеров-трудоголиков попали сотрудники отдела продаж (78%) и закупок (74%) (наглядно на диаграмме).

Опрошенные работники отмечают у себя такие черты трудоголизма: они работают больше 8 часов в день (69%). Ещё 63% опрошенных заявили, что они работают в выходные. Никогда не отключаются от рабочих чатов и почты ещё 55%, имеют склонность к перфекционизму (50%), требуют от себя сверхрезультатов в работе (49%), не ходили в отпуск более полугода (48%).

Больше трети (40%) опрошенных считают, что быть трудоголиком – хорошо. Причём так считает 46% мужчин, и только 32% - женщин. Также наивысшая доля таких ответов наблюдается среди начинающих специалистов.