Люди, которые нас удивляют: бразильская бабушка, которой скоро исполнится 120 лет, китайцы, помешанные на игрушках «Disney»Мурманские команды КВН «Заполярье» и «Изи» прошли в четвертьфинал Международной лиги КВН в Минске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.03.25 11:00

Большинство жителей в возрасте 14 лет и более знакомы с принципами здорового питания, однако следуют им далеко не все

Выборочное наблюдение рациона питания населения проводится Росстатом раз в пять лет, последний раз наблюдение было организовано в апреле–мае 2023 года. В целом по стране в нём участвовало 45 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 340 домохозяйств. Как показали результаты опроса, большинство жителей в возрасте 14 лет и более знакомы с принципами здорового питания, однако следуют им далеко не все. 

Как отмечает руководитель Мурманскстата Т.Е. Лапин, главными источниками информации о здоровом питании являлись телевизионные и радиопередачи, специализированные интернет-сайты (так ответили 55 процентов опрошенных), другими – газеты и журналы – 26 процентов респондентов, родственники и знакомые – 21, врачи или специальные занятия, лекции или уроки – 14 процентов. При этом каждый третий специально такой информацией не интересовался.

При выборе продуктов питания 45 процентов участников опроса всегда или почти всегда ориентировались на информацию с этикеток,  а 28 процентов не обращали на неё внимание.

Исследование показало, что 65 процентов северян предпочитали включать в рацион нежирное мясо, рыбу или птицу. Отказывались от майонеза в пользу низкокалорийной заправки 29 процентов респондентов. Каждый третий употреблял молоко и молочные продукты с низким содержанием жира.

Из числа опрошенных 54 процента посещали кафе и рестораны, 39 – предприятия быстрого обслуживания, 28 процентов покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить, а каждый второй заказывал доставку готовых блюд на дом или на работу.

В задачи обследования входило также изучение режима питания и кратности приёма пищи. Выяснилось, что 93 процента участников опроса принимали горячую пищу несколько раз в день, остальные – один раз в день. Ежедневно завтракали 84 процента опрошенных, а 7 процентов – не завтракали совсем.

Весомым аргументом для контроля излишних килограммов является индекс массы тела.

У 24 процентов респондентов в возрасте 19 лет и более масса тела соответствовала норме, у 2 процентов наблюдался её дефицит, а у 74 процентов она была избыточной или наблюдалось ожирение. 

Более подробно с итогами выборочного наблюдения рациона питания населения 2023 года можно ознакомиться на сайте Росстата (https://rosstat.gov.ru) в разделе: Главная страница/ Статистика/ Статистические обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам/ Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения.

Результаты выборочного наблюдения рациона питания населения используются для оценки эффективности мер государственной политики, направленных на улучшение структуры потребления пищевых продуктов, их качества и предотвращения негативного влияния неполноценного питания на показатели заболеваемости и смертности, выработку у населения страны потребительских предпочтений, способствующих ведению здорового образа жизни.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рабочие обгоняют программистов по темпам роста зарплат
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Работадателей обязали доплачивать сотрудникам за наставничество
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире15:25«Я родом из детства». Художественный фильм (16+)17:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)17:25«Техника сильных». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидеры по росту цен вышли вермишель, картофель и байховый чёрный чай-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,05 рубля, евро теряет почти 65 копеек-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)«Школа ЖКХ» организовала выездной практический урок в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика