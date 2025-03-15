Выборочное наблюдение рациона питания населения проводится Росстатом раз в пять лет, последний раз наблюдение было организовано в апреле–мае 2023 года. В целом по стране в нём участвовало 45 тысяч домохозяйств, в Мурманской области – 340 домохозяйств. Как показали результаты опроса, большинство жителей в возрасте 14 лет и более знакомы с принципами здорового питания, однако следуют им далеко не все.

Как отмечает руководитель Мурманскстата Т.Е. Лапин, главными источниками информации о здоровом питании являлись телевизионные и радиопередачи, специализированные интернет-сайты (так ответили 55 процентов опрошенных), другими – газеты и журналы – 26 процентов респондентов, родственники и знакомые – 21, врачи или специальные занятия, лекции или уроки – 14 процентов. При этом каждый третий специально такой информацией не интересовался.

При выборе продуктов питания 45 процентов участников опроса всегда или почти всегда ориентировались на информацию с этикеток, а 28 процентов не обращали на неё внимание.

Исследование показало, что 65 процентов северян предпочитали включать в рацион нежирное мясо, рыбу или птицу. Отказывались от майонеза в пользу низкокалорийной заправки 29 процентов респондентов. Каждый третий употреблял молоко и молочные продукты с низким содержанием жира.

Из числа опрошенных 54 процента посещали кафе и рестораны, 39 – предприятия быстрого обслуживания, 28 процентов покупали еду на улице, чтобы быстро перекусить, а каждый второй заказывал доставку готовых блюд на дом или на работу.

В задачи обследования входило также изучение режима питания и кратности приёма пищи. Выяснилось, что 93 процента участников опроса принимали горячую пищу несколько раз в день, остальные – один раз в день. Ежедневно завтракали 84 процента опрошенных, а 7 процентов – не завтракали совсем.

Весомым аргументом для контроля излишних килограммов является индекс массы тела.

У 24 процентов респондентов в возрасте 19 лет и более масса тела соответствовала норме, у 2 процентов наблюдался её дефицит, а у 74 процентов она была избыточной или наблюдалось ожирение.

Более подробно с итогами выборочного наблюдения рациона питания населения 2023 года можно ознакомиться на сайте Росстата (https://rosstat.gov.ru) в разделе: Главная страница/ Статистика/ Статистические обследования/ Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам/ Итоги выборочного наблюдения рациона питания населения.

Результаты выборочного наблюдения рациона питания населения используются для оценки эффективности мер государственной политики, направленных на улучшение структуры потребления пищевых продуктов, их качества и предотвращения негативного влияния неполноценного питания на показатели заболеваемости и смертности, выработку у населения страны потребительских предпочтений, способствующих ведению здорового образа жизни.