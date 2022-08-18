Большинству трудоустроенных россиян приходится заниматься решением рабочих вопросов и во время заслуженного отпуска

А вот принципиально не работает во время отпуска каждый девятый врач и каждый одиннадцатый программист. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 граждан, имеющих постоянную работу.

Как и год назад, 3 из 4 россиян на отдыхе отвлекаются на решение рабочих вопросов: 36% — часто, еще 4 из 10 — время от времени. Причём больше всего тех, кто вынужден посвятить часть отпуска работе, — среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (84%). Не сталкиваются с подобной необходимостью 14%. Принципиальной позиции не работать во время отпуска придерживаются 6%.

Тех, кому часто приходится решать рабочие вопросы во время законного отпуска, больше всего среди главных бухгалтеров (56%) и менеджеров по продажам (54%). Из принципа не работают во время отдыха 11% врачей, 9% программистов и 8% медицинских сестер.