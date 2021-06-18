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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.21 17:45

Большое впечатление - Евгений Никора прокомментировал выступление губернатора перед региональным парламентом

Сегодня в здании филармонии состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. На встрече депутаты заслушали ежегодный отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства Мурманской области.

– Отчёт губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса перед депутатами Мурманской областной Думы произвёл на меня большое впечатление, в первую очередь тем, что были обнародованы не просто статистические данные, не просто результаты работы в непростом 2020 году. Это выступление – своего рода программное заявление о том, какими будут следующие шаги в реализации стратегии «На Севере жить.2030», - отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. - Остаются неизменными основные направления работы – благоустройство, ремонт дорог, развитие городской инфраструктуры. И в то же время мы стоим на пороге масштабных и амбициозных проектов, которым предстоит определять облик города-героя в будущем.

Один из драйверов развития на ближайшие годы - проект «Новый Мурманск». В 2020 году проект редевелопмента территории судоремонтного завода был структурирован с привлечением лучших специалистов, в том числе КБ «Стрелка», которые проектировали ряд объектов в центре Москвы. На Петербургском международном экономическом форуме были подписаны важнейшие соглашения о запуске этого проекта. И сейчас он находится в высокой степени готовности с точки зрения проработки, а уже в 2024 году планируется завершить первый этап.

Этот проект, вкупе с планом мероприятий «Наш Мурманск», сможет кардинально преобразить город-герой, сделать его удобнее и ярче.

И очень важно, чтобы в каждом муниципалитете региона, и прежде всего, в его столице, каждый шаг стратегии «На Севере жить. 2030» реализовался, максимально быстро, но продуманно, и совместно с органами местной власти. У нас нет иного шанса, как сплочённо, одной командой, работать так, чтобы каждый год мурманчане видели конкретные позитивные результаты.

 

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павел
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