Большой анимационный фестиваль в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

За два осенних выходных дня зрители увидят серию короткометражной анимации от знаменитой российской студии «Пчела», которая в этом году отмечает своё 10-летие. Посетителей ждут 12 ярких авторских мультфильма.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Большой фестиваль мультфильмов – крупнейший в России ежегодный анимационный фестиваль, который проводится с 2007 года и знакомит российскую аудиторию с лучшими образцами российской и зарубежной анимации. XVI международный смотр анимации проходит в Москве с 27 октября по 7 ноября, далее показы состоятся в различных городах.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой ждут гостей на это мероприятие: 30 октября в 12.00 в Центре чтения «Читай и познавай» (зал «Счастливое детство»), а 6 ноября в 12.00 – в отделе детского чтения «Медиатека».

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263357%2Falbum-139605315_00%2Frev