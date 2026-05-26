Большой Арктический субботник в Териберке состоится 30 мая

В селе Териберка 30 мая состоится Большой Арктический субботник – традиционная ежегодная волонтёрская уборка территории.

Заявки на участие, в том числе – через платформу Добро.ру, подали корпоративные волонтеры от 20 предприятий Мурманской области и самостоятельные участники. Всего в субботнике примут участие более 500 добровольцев, которые наведут порядок на территории села Териберка и в природном парке. Участники будут распределены по локациям и обеспечены инвентарём для уборки.

В программу субботника также включены викторина и мастер-классы, аэрография, фотовыставка «Морские птицы Мурмана», а также награждение в конкурсных номинациях.

Общий сбор – в 11.00 на площадке перед Кольским центром культуры с. Териберка (ул. 1-я Пятилетка, 14, координаты: 69.165536, 35.138267).

По вопросам участия в субботнике можно обратиться в отдел экологического просвещения Дирекции ООПТ. Время работы: с 9.00 до 17.15, перерыв - с 13.00 до 14.00. Контактный номер телефона +7 (921) 044-67-30.

Большой Арктический субботник – ежегодная региональная экологическая акция. В этом году он вновь пройдёт в партнёрстве с проектом «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки» благотворительного фонда «Доброта Севера», ставшего победителем конкурса Президентского фонда природы. Проект реализуется при поддержке регионального Министерства природных ресурсов и экологии и Дирекции ООПТ, ПАО «Северсталь», АО «Олкон» и «Группы «Лента».

