Большой десантный корабль «Александр Отраковский» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Сегодня экипаж большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил ряд артиллерийских стрельб в морских полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

Боевые расчёты десантного корабля совершенствовали своё мастерство в ходе ведения морского боя с кораблем условного противника и при подавлении огневой точки на берегу. Также артиллеристы провели уничтожение условной плавающей мины.

Стрельбы по береговой и надводным целям выполнил боевой расчёт 57-мм артиллерийской установки ракетно-артиллерийской боевой части корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время учебного выхода в море моряки примут участие в общекорабельных учениях по борьбе за живучесть на ходу, по противоподводно-диверсионной обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде, а также по противовоздушной обороне.

Ранее экипаж БДК «Александр Отраковский» отработал взаимодействие с минно-тральными силами Кольской флотилии и выполнил проход по протраленному фарватеру Кольского залива.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12472901@egNews