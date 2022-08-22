МЧС России по Мурманской области приглашает северян испытать себя в экстремальных условияхПогрузчики «надели» спортивную форму
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 20:50

Большой десантный корабль «Иван Грен» отправился по северным портам России с агитационной акцией «Сила в правде»

На Северном флоте стартовала уникальная агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде», в которой впервые задействован участник Главного военно-морского парада большой десантный корабль «Иван Грен». Его экипаж вместе с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту начал агитпоход по приморским городам и посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.

Перед выходом корабля в море на его борту состоялась церемония приема в Юнармию школьников Кольского Заполярья и посвящение в юнги Северного флота учащихся Североморского морского кадетского корпуса. Церемонией руководил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. В ней приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков и заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Владимир Кондратов. Они вручили юнармейцам значки и книжки, а юнгам надели белые бескозырки, которые носят матросы Северного флота.

На митинге, посвященном началу акции «Сила в Правде», приветственное слово от командующего Северным флотом зачитал контр-адмирал Игорь Курочкин. Он подчеркнул, что акция в первую очередь организована для поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Донбассе и Украине, а также информирования жителей Крайнего Севера о подвигах современных борцов с нацизмом. «Главное, что мы хотим сказать этой акцией – это то, что мы горячо и искренне поддерживаем наших военнослужащих, мужественно и героически решающих задачи специальной военной операции», – сказал контр-адмирал Игорь Курочкин.

По завершении митинга пришедшие поддержать участников акции «Сила в Правде» жители города Североморска покинули корабль, который сразу же отдал швартовы и отправился в Баренцево море. Провожающие экипаж БДК «Иван Грен» североморцы махали ему с причала российскими флагами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, плавание БДК «Иван Грен» продлится до начала октября. Сначала корабль зайдёт в самый южный порт Мурманской области на Белом море – Кандалакшу. Прибытие его ожидается 24 августа. На следующий день на нём смогут побывать все желающие ознакомиться с историей Северного флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, с современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, узнать о подвигах российских военнослужащих на Донбассе и Украине, увидеть военные трофеи. Музыканты военного оркестра и ансамбля песни и пляски Северного флота исполнят для посетителей корабля известные композиции и патриотические произведения.

Второй остановкой БДК «Иван Грен» с 28 августа по 1 сентября станет Архангельск. После его посещения корабль возьмёт курс на Новую Землю в арктический посёлок Белушья Губа. Затем корабль вернётся в Североморск и будет несколько дней открыт для экскурсий, в первую очередь для школьников, которые вернутся с летних каникул.

С 19 сентября начнётся второй этап агитационного похода БДК «Иван Грен» уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России – посёлка Диксон. Там стоянка продлится с 24 по 26 сентября. После проведения акции для населения посёлка корабль поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.

Планируется, что во время заходов в северные порты на борту корабля помимо экскурсий и концертов будут проведены посвящения школьников в юнармейцы.

4 октября участники акции должны завершить мероприятия в Дудинке и взять курс домой – в Североморск.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434935@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:25«Лекции для домохозяек». Художественный фильм (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в июле значительно возросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 61 копейку, евро укрепляется на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказывает мурманчанам, что делать, если заболел до или во время отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика