Большой десантный корабль «Иван Грен» отправился по северным портам России с агитационной акцией «Сила в правде»

На Северном флоте стартовала уникальная агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде», в которой впервые задействован участник Главного военно-морского парада большой десантный корабль «Иван Грен». Его экипаж вместе с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту начал агитпоход по приморским городам и посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.

Перед выходом корабля в море на его борту состоялась церемония приема в Юнармию школьников Кольского Заполярья и посвящение в юнги Северного флота учащихся Североморского морского кадетского корпуса. Церемонией руководил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. В ней приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков и заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Владимир Кондратов. Они вручили юнармейцам значки и книжки, а юнгам надели белые бескозырки, которые носят матросы Северного флота.

На митинге, посвященном началу акции «Сила в Правде», приветственное слово от командующего Северным флотом зачитал контр-адмирал Игорь Курочкин. Он подчеркнул, что акция в первую очередь организована для поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Донбассе и Украине, а также информирования жителей Крайнего Севера о подвигах современных борцов с нацизмом. «Главное, что мы хотим сказать этой акцией – это то, что мы горячо и искренне поддерживаем наших военнослужащих, мужественно и героически решающих задачи специальной военной операции», – сказал контр-адмирал Игорь Курочкин.

По завершении митинга пришедшие поддержать участников акции «Сила в Правде» жители города Североморска покинули корабль, который сразу же отдал швартовы и отправился в Баренцево море. Провожающие экипаж БДК «Иван Грен» североморцы махали ему с причала российскими флагами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, плавание БДК «Иван Грен» продлится до начала октября. Сначала корабль зайдёт в самый южный порт Мурманской области на Белом море – Кандалакшу. Прибытие его ожидается 24 августа. На следующий день на нём смогут побывать все желающие ознакомиться с историей Северного флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, с современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, узнать о подвигах российских военнослужащих на Донбассе и Украине, увидеть военные трофеи. Музыканты военного оркестра и ансамбля песни и пляски Северного флота исполнят для посетителей корабля известные композиции и патриотические произведения.

Второй остановкой БДК «Иван Грен» с 28 августа по 1 сентября станет Архангельск. После его посещения корабль возьмёт курс на Новую Землю в арктический посёлок Белушья Губа. Затем корабль вернётся в Североморск и будет несколько дней открыт для экскурсий, в первую очередь для школьников, которые вернутся с летних каникул.

С 19 сентября начнётся второй этап агитационного похода БДК «Иван Грен» уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России – посёлка Диксон. Там стоянка продлится с 24 по 26 сентября. После проведения акции для населения посёлка корабль поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.

Планируется, что во время заходов в северные порты на борту корабля помимо экскурсий и концертов будут проведены посвящения школьников в юнармейцы.

4 октября участники акции должны завершить мероприятия в Дудинке и взять курс домой – в Североморск.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434935@egNews