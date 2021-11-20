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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.21 10:30

Большой десантный корабль «Иван Грен» отработает приём на палубу вертолётов в штормовом море

Большой десантный корабль «Иван Грен» вчера вышел в Баренцево море для проведения тренировок по посадке вертолётов на палубу в сложных гидрометеорологических условиях. Тренироваться будут лётчики отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота на десантно-штурмовых вертолётах морского базирования Ка-29. Ранее они также отработали комплекс задач по применению палубной авиации с борта корабля.

Особенностью предстоящих посадок на палубу станет штормовая погода. К полётам будут привлечены только опытные специально подготовленные экипажи вертолётов.

Тренировки вертолётчиков по посадкам и взлётам с палубы БДК «Иван Грен» пройдут в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Там же, где в октябре экипажи вертолётов Ка-29 отработали несколько лётных смен, совершив более 100 взлётов и посадок на вертолётную площадку корабля.

Как сообщает пресс-служба СФ, большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для базирования палубной авиации. Помимо техники и личного состава морского десанта они способны брать на борт два десантно-штурмовых вертолёта Ка-29, который может оказывать огневую поддержку при высадке морской пехоты на берег и высаживать боевые группы в тыл противника численностью до 10 человек с вооружением.

На Северном флоте проходят службу два больших десантных корабля проекта 11711: «Иван Грен» и «Пётр Моргунов». Они действуют в составе соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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