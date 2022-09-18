Большой десантный корабль «Иван Грен» продолжает акцию «Сила в Правде» по трассе Северного морского пути

17 сентября большой десантный корабль «Иван Грен» под командованием капитана 2 ранга Андрея Жаркова вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для продолжения агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России «Сила в Правде».

Перед выходом, как и в прошлый раз – 22 августа, на борту корабля состоялась церемония посвящения в юнги Северного флота воспитанников младших курсов Североморского кадетского корпуса.

Церемония прошла под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина. Клятву юнг произнёс 41 кадет. После чего им были вручены бескозырки и значки.

В рамках мероприятия командующий Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Шастов и директор государственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманской области «Североморский кадетский корпус» Иван Шонин подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.

Акция «Сила в правде» проходит на Северном флоте с 19 августа – именно тогда выставки исторических экспонатов, военных трофеев, исторической и современной военной техники на борту БДК «Иван Грен» осмотрел командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Также он проверил готовность к проведению акции корабля, его экипажа и прикомандированного личного состава.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, первым портом по маршруту движения акции стала Кандалакша. Затем БДК «Иван Грен» побывал в крупнейших российских северных портах - Архангельске и Мурманске. На очереди – порты Таймыра. За время проведения уникальной передвижной выставки её посетили около 30 тысяч северян.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438500@egNews