Большой десантный корабль «Иван Грен» Северного флота прибыл в Архангельск с агитационной акцией «Сила в правде»

Сегодня большой десантный корабль «Иван Грен» Северного флота прибыл в столицу Поморья – Архангельск – с агитационной акцией Министерства обороны России «Сила в Правде».

В Архангельске большой десантный корабль Северного флота пробудет до 1 сентября. За это время жители Поморья смогут побывать на борту корабля, ознакомиться с историей Северного флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, с современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, узнать о подвигах российских военнослужащих на Донбассе и Украине, увидеть военные трофеи.

Большой десантный корабль «Иван Грен» будет открыт для посещения на причале №149 морского-речного вокзала Архангельска сегодня с 15.00 до 18.00 часов. С 29 по 31 августа посетить корабль можно будет с 10.00 до 18.00 часов.

29 августа состоится торжественный прием в ряды «Юнармии» учащихся школ города Архангельска.

с 28 по 30 августа с 15.00 до 18.00 у причала №149 морского-речного вокзала Архангельска пройдут концерты с участием Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, военного оркестра 701 центра материально-технического обеспечения Северного флота и творческих коллективов города Архангельска.

31 августа в концертном зале «Соломбала-Арт» состоится концерт ансамбля песни и пляски Северного флота, посвященный 81-й годовщине прибытия в Архангельск первого конвоя «Дервиш».

Акция «Сила в правде» стартовала 22 августа, в День Государственного флага России в Североморске, в её рамках большой десантный корабль «Иван Грен» совершит масштабный поход по Северному морскому пути, посетит города и посёлки Крайнего Севера и российской Арктики.

Плавание продлится до октября. Большой десантный корабль уже побывал в самом южном порту Мурманской области на Белом море Кандалакше, Помимо Архангельска, также планируются стоянки в арктических поселках Белушья Губа (Новая Земля) и поселке Диксон на Таймыре. Завершится акция предположительно 4 октября в Дудинке торжественным мероприятием с участием концертных ансамблей Вооруженных Сил РФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 – головной корабль серии, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Принят в состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. Участник Главного военно-морского парада. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов. На палубе корабля предусмотрено базирование двух вертолётов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12435911@egNews