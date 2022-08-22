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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 17:00

Большой десантный корабль «Иван Грен» станет главной площадкой агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде»

Сегодня на Северном флоте стартует уникальная агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде», в которой впервые будет задействован участник Главного военно-морского парада большой десантный корабль «Иван Грен». Его экипаж вместе с концертными бригадами военного оркестра и ансамбля Северного флота, музейными экспонатами, исторической и современной военной техникой на борту совершит агитпоход по приморским городам и посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.

Плавание БДК «Иван Грен» продлится до начала октября. Сначала корабль зайдёт в самый южный порт Мурманской области на Белом море – Кандалакшу. Прибытие его ожидается 24 августа. На следующий день на нём смогут побывать все желающие ознакомиться с историей Северного флота и уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, с современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России, узнать о подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Донбассе и Украине и увидеть военные трофеи. Музыканты военного оркестра и ансамбля песни и пляски Северного флота исполнят для посетителей корабля известные композиции и патриотические произведения.

Второй остановкой БДК «Иван Грен» станет Архангельск. После его посещения корабль возьмёт курс на Новую Землю в арктический посёлок Белушья Губа. Затем агиткорабль вернётся в Североморск и будет несколько дней открыт для экскурсий, в первую очередь для школьников, которые вернутся с летних каникул.

С 19 сентября начнётся второй этап агитационного похода БДК «Иван Грен» уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России – посёлка Диксон. После проведения акции для населения посёлка корабль поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.

Планируется, что во время заходов в северные порты на борту корабля помимо экскурсий и концертов будут проведены посвящения школьников в юнармейцы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, символично, что мероприятие начнётся в День Государственного флага России. Главной целью агитационно-пропагандистская акция «Сила в правде» является поддержание стабильности в российском обществе, демонстрация успехов и достижений современных Вооружённых сил России, противодействие попыткам фальсификации военной истории и патриотическое воспитание молодёжи.

Старшим на походе корабля назначен заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Владимир Кондратов.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434846@egNews

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