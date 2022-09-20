Большой десантный корабль «Иван Грен» вошёл в Карское море

Большой десантный корабль «Иван Грен» под командованием капитана 2 ранга Андрея Жаркова, продолжающий агитационно-пропагандистскую акцию Министерства обороны России «Сила в Правде» по трассе Северного морского пути. Он прошёл пролив Карские ворота и направляется к полуострову Таймыр. Там для местных жителей будут показаны выставки музейных экспонатов, исторических артефактов, вооружения и военной техники, состоятся выступления творческих коллективов Северного флота. Также на борту корабля будут приняты в Юнармию юные северяне.

Акция «Сила в Правде» проходит на Северном флоте с 19 августа – именно тогда состоялся дебютный показ выставок командованию флота, журналистам и первым посетителям региональной программы МВТФ «Армия-2022» в Североморске.

В День Государственного флага России БДК «Иван Грен» начал свой поход. Первым портом по маршруту движения акции стала Кандалакша. Затем корабль побывал в крупнейших российских северных портах - Архангельске и Мурманске.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время работы уникальной передвижной выставки её посетили около 30 тысяч северян.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12438808@egNews