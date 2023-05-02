Большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в море для отработки плановых задач

Большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота – Североморска для отработки плановых задач.

Во время выхода в море экипаж корабля проверит функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования и оборудования связи. Также будут проверены знания вахтенными офицерами и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

В морских и прибрежных полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля проведёт ряд артиллерийских стрельб. Моряки выполнят стрельбу по плавающей мине, по имитированной воздушной цели, а также отработают подавление условной огневой точки противника на берегу.

Моряки-десантники также проведут учение по противоподводной диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде с выполнением практического гранатометания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11711 – головной корабль серии, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Принят в состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов. На палубе корабля предусмотрено базирование двух вертолётов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466064@egNews