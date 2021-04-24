Большой десантный корабль «Иван Грен» вышел в море для отработки слаживания экипажа

Экипаж большого десантного корабля «Иван Грен» совершил выход в Баренцево море для слаживания экипажа и проверки оружия и технических средств корабля.

Перед выходом в море моряки отработали совместное учение с морской пехотой Северного флота по освобождению захваченного экстремистами российского морского объекта экономической деятельности в Арктике – условной буровой платформы.

Мероприятие было проведено в Кольском заливе на заключительном этапе межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, которое прошло на Северном флоте под общим руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подразделения морской пехоты отработали подъём по тревоге, прибытие на борт десантного корабля, высадку на условный морской объект, проведение досмотровой операции и обезвреживание вооружённых условных экстремистов.