Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» отработал в Баренцевом море ряд плановых мероприятий боевой подготовки, в том числе артиллерийские стрельбы.

Стрельбы велись из 57-мм артиллерийской установки АК-725 по морским и видимым наземным целям. Также боевые расчёты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели.

После выполнения артиллерийских упражнений, экипаж большого десантного корабля провёл учение по организации минных постановок.

В ходе данного выхода в море экипаж БДК отработал взаимодействие с экипажем буксира морского буксира «Секстан», в том числе в рамках выполнения задач спасательной подготовки. Военные моряки провели учение по буксировке условно аварийного корабля, потерявшего ход, а также отработали борьбу за живучесть на ходу корабля в море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. На Северном флоте они входят в состав арктической группировки и успешно применяются в морях Северного Ледовитого океана.

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» был назван в честь командовавшего группировкой Северного флота на Северном Кавказе начальника береговых войск СФ Героя России генерал-майора Александра Ивановича Отраковского.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12500452@egNews