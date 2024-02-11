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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.24 09:30

Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» вышел в море для отработки плановых задач

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота – Североморска для отработки плановых задач. Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу обеспечил тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Коломна», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения десантного корабля.

В прибрежных и морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля проверит функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования, оборудования связи. Также будут проверены знания вахтенными офицерами и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

Моряки-десантники также проведут учение по противоподводной диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде с выполнением практического гранатометания.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, большие десантные корабли проекта 775 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Они способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. На Северном флоте они входят в состав арктической группировки и успешно применяются в морях Северного Ледовитого океана.

Большой десантный корабль «Александр Отраковский» был назван в честь командовавшего группировкой Северного флота на Северном Кавказе начальника береговых войск СФ Героя России генерал-майора Александра Ивановича Отраковского.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499974@egNews

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