Большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота — Североморска — для отработки плановых задач.

В прибрежных и морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля проверит функционирование общекорабельных систем, радиотехнического оборудования и оборудования связи. Также будут проверены знания вахтенными офицерами и штурманской боевой части навигационных особенностей плавания в отдельных районах Баренцева моря.

С моряками-десантниками также будет проведено учение по противоподводно-диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде с выполнением практического гранатометания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее экипаж БДК «Иван Грен» отработал в Баренцевом море и Кольском заливе цикл тренировок по обеспечению полётов на палубу штурмовых вертолётов морского базирования Ка-29.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12415500@egNews