УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 12:30

Большой этнографический диктант: «На Севере – жить» – значит, знать свою историю

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области успешно проведена офлайн-площадка юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Выбор площадки не случаен, так как текущий год объявлен Годом защитника Отечества.

В этом году особенностью проведения акции стало преобладание детской аудитории, что стало новаторским подходом для офлайн-площадок Мурманской области. Участниками стали старшеклассники, к которым присоединились представители Дома дружбы и регионального отделения Ассамблеи народов России.

Экспертами выступили представители национальных общественных объединений Дома дружбы, основа деятельности которых – сохранение духовно-нравственных ценностей, народных культур и традиций. Их участие придало особую глубину мероприятию. Некоторые вопросы озвучивали представители тех национальностей, о которых шла речь. К примеру, вопрос о северном оленеводстве зачитала Ольга Пескова, член Ассоциации кольских саамов; вопрос об устройстве русского дома задала председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Надежда Чупрова; Елена Титаренко из Русского национального культурного центра «Рябиновый край» озвучила вопрос, связанный с народными поверьями о птицах; вопрос о важном для мужчин домашнем животном задала заместитель председателя Татарского культурного общества «Якташ» (Земляк).

Совместная работа старшеклассников и представителей национально-культурных объединений позволила участникам не только подтвердить, но и значительно расширить свои знания о культуре русских, татар, поморов, саамов и других народов нашей страны.

За десять лет количество участников этнодиктанта в Мурманской области выросло в 34 раза – с 500 до 17000 человек в 2024 году; результаты этого года будут известны позднее.

Напомним, что у всех жителей Мурманской области ещё есть возможность пройти «Большой этнографический диктант» в онлайн-формате. Принять участие можно до 8 ноября включительно на портале национальнаяполитика.рф. Для этого необходимо зайти на сайт с любого электронного устройства в удобное время и выбрать кнопку «Пройти Диктант».

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, итоги офлайн-площадки будут подведены к 12 декабря. Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта и направляется участнику в электронном виде не позднее 25 декабря 2025 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556580/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл традиционный «коммунальный час»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»