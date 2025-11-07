Большой этнографический диктант: «На Севере – жить» – значит, знать свою историю

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области успешно проведена офлайн-площадка юбилейной X Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!». Выбор площадки не случаен, так как текущий год объявлен Годом защитника Отечества.

В этом году особенностью проведения акции стало преобладание детской аудитории, что стало новаторским подходом для офлайн-площадок Мурманской области. Участниками стали старшеклассники, к которым присоединились представители Дома дружбы и регионального отделения Ассамблеи народов России.

Экспертами выступили представители национальных общественных объединений Дома дружбы, основа деятельности которых – сохранение духовно-нравственных ценностей, народных культур и традиций. Их участие придало особую глубину мероприятию. Некоторые вопросы озвучивали представители тех национальностей, о которых шла речь. К примеру, вопрос о северном оленеводстве зачитала Ольга Пескова, член Ассоциации кольских саамов; вопрос об устройстве русского дома задала председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Надежда Чупрова; Елена Титаренко из Русского национального культурного центра «Рябиновый край» озвучила вопрос, связанный с народными поверьями о птицах; вопрос о важном для мужчин домашнем животном задала заместитель председателя Татарского культурного общества «Якташ» (Земляк).

Совместная работа старшеклассников и представителей национально-культурных объединений позволила участникам не только подтвердить, но и значительно расширить свои знания о культуре русских, татар, поморов, саамов и других народов нашей страны.

За десять лет количество участников этнодиктанта в Мурманской области выросло в 34 раза – с 500 до 17000 человек в 2024 году; результаты этого года будут известны позднее.

Напомним, что у всех жителей Мурманской области ещё есть возможность пройти «Большой этнографический диктант» в онлайн-формате. Принять участие можно до 8 ноября включительно на портале национальнаяполитика.рф. Для этого необходимо зайти на сайт с любого электронного устройства в удобное время и выбрать кнопку «Пройти Диктант».

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, итоги офлайн-площадки будут подведены к 12 декабря. Сертификат участника онлайн-формата с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта и направляется участнику в электронном виде не позднее 25 декабря 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556580/#&gid=1&pid=4