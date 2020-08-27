Большой гидрографический катер для Северного флота заложили в Подмосковье

На судостроительном производстве АО «КАМПО» состоялась закладка очередного большого гидрографического катера проекта 23370Г. Судно будет проходить службу в составе Гидрографической службы Северного флота, говорится в сообщении пресс-службы верфи.

Первый катер серии больших гидрографических катеров проекта 23370Г зав. № 501 «Михаил Казанский» был заложен в августе 2018 года и уже в ноябре 2019 года катер вошел в состав Балтийского флота. В этом году катер принял участие в подготовке Главного морского парада, посвященного Дню Военно-морского флота в г. Санкт-Петербург.

Второй катер данной серии БГК проекта 23370Г зав. 502 «Александр Фирсов» был заложен 7 августа 2019 года и в июле 2020 года был спущен на воду. После завершения достроечных работ и проведения комплекса испытаний катер будет передан в состав Черноморского флота.

Многофункциональные модульные катера проекта 23370 представляют собой универсальные платформы катамаранного типа с большим рабочим участком главной палубы и с установленным на нем комплексом съемного специализированного оборудования и технических средств, в том числе в составе контейнерных модулей.

Многофункциональность катеров достигается за счёт применения съёмных 10- и 20-футовых контейнерных модулей, укомплектованных оборудованием различного назначения и устанавливаемых на палубу при помощи стандартных креплений.