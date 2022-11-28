Большой хоккей в Мурманске

В минувшую субботу на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» провел первый домашний матч в Суперлиге XXXI Чемпионата России сезона 2022/2023. Соперником мурманчан стал грозный «Кузбасс». Тем ярче были эмоции болельщиков, которые преданно ждали встречи с любимой игрой, командой и Суперлигой.

«Поздравляю всех болельщиков с первой домашней игрой! Прошу поддерживать команду, быть с ней на протяжении всего сезона. Он начался с длительного выезда и непростых игр. Надеемся, что будем вкатываться. Задачи для команды стоят амбициозные. Будем стараться. Со стороны администрации клуба делаем все возможное, чтобы у команды были все необходимые условия», - отметил президент ХК «Мурман» Александр Масько.

Игра получилась непростой, но, несмотря на итоговый счёт 3:5 в пользу гостей, мурманчане продемонстрировали достойную игру и по праву заслужили слова поддержки болельщиков.

«Мурман» - одна из любимейших профессиональных команд Мурманской области, которая существует уже более 20 лет. На протяжении профессиональной карьеры у нас были разные этапы: и взлеты, и победы, и стабильные высокие результаты в Высшей лиге, что позволило нам совместно с попечительским советом клуба принять решение и перейти в Суперлигу. Конечно, здесь более сильные соперники, но именно это является стимулом к росту для наших спортсменов», - подчеркнула министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250416%2Fwall-149919532_2849